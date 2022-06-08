Alman tenisçi Alexander Zverev sağ ayağından ameliyat edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Alman tenisçi Alexander Zverev sağ ayağından ameliyat edildi

08.06.2022 10:58
Alman tenisçi Alexander Zverev sağ ayağından ameliyat edildi

Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) yarı finalinde sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kalan Alman tenisçi Alexander Zverev, sağ ayağından ameliyat edildi.

Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) yarı finalinde sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kalan Alman tenisçi Alexander Zverev, sağ ayağından ameliyat edildi.

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatta herkesin bir yolculuğu var. Bu da benimki. Dünya 2 numarası olarak kariyer rekoru kıracağım hafta öncesi ameliyata girmek zorunda kaldım. Almanya'daki kontrollerde sağ ayak yan bağlarımdan üçünün de yırtıldığı tespit edildi. Ameliyat, en kısa zamanda sahalara dönmek için en iyi tercihti. Şimdi iyileşme sürecim başlıyor ve daha güçlü dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu zor zamanda destekleyen ve mesaj atan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Roland Garros'ta 14. şampiyonluğuna ulaşan Rafael Nadal'a karşı oynadığı yarı finalin ilk setini 7-6 kaybeden Zverev, ikinci sette skor 6-6'yken sağ ayak bileğini burkmasının ardından maça devam edememişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Roland Garros, Ameliyat, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman tenisçi Alexander Zverev sağ ayağından ameliyat edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Alman tenisçi Alexander Zverev sağ ayağından ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement