Alman tenisçi Zverev'e 8 hafta ertelemeli men cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Alman tenisçi Zverev'e 8 hafta ertelemeli men cezası verildi

08.03.2022 10:53
Alman tenisçi Zverev'e 8 hafta ertelemeli men cezası verildi

Tek erkeklerin dünya 3 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev, Meksika Açık'ta maç sonrası hakeme raketiyle saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 hafta ertelemeli men cezası aldı.

Tek erkeklerin dünya 3 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev, Meksika Açık'ta maç sonrası hakeme raketiyle saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 hafta ertelemeli men cezası aldı.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinden (ATP) yapılan açıklamada, Zverev'e sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 8 hafta ertelemeli men ve 25 bin dolar ek para cezası verildiği bildirildi.

Zverev'in cezasının, bir yıl içerisinde katıldığı turnuvalarda hakem, rakip oyuncu ve seyircilere karşı sözlü veya fiziki agresif davranışta bulunduğu takdirde devreye gireceği belirtildi.

Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının çift erkekler son 16 turunda Zverev ve partneri Brezilyalı Marcelo Melo, Büyük Britanyalı Lloyd Glasspool ile Fin Harri Heliovaara ikilisine 6-2, 4-6 ve 10-6'lık setlerle 2-1 yenilmişti.

Maçın sona ermesiyle verilen kararlara sinirlenerek hakemin yanına gelen Zverev, raketini hakemin ayaklarına doğru metal sandalyeye sert şekilde birkaç kez vurmuş ve sözlü hakaretlerde bulunmasının ardından korttan ayrılmıştı.

Alman tenisçi, olayın ardından tek erkekler kategorisinde de yer aldığı turnuvadan ihraç edilmişti. Turnuvadan alacağı ATP puanları ve ödül parasını (31 bin 570 dolar) kaybeden Zverev'e 40 bin dolar para cezası verilmişti.

Meksika Açık'ta tek erkeklerde geçen yıl, çift erkeklerde ise 2019'da şampiyonluk yaşayan Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanmıştı.

YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 941 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 941 lira seviyesinden işlem görüyor Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3,5 milyon lira idari para cezası verildi Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3,5 milyon lira idari para cezası verildi

Para Cezası, Sonora, dolar, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alman tenisçi Zverev'e 8 hafta ertelemeli men cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Alman tenisçi Zverev'e 8 hafta ertelemeli men cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement