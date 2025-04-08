Almanya'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yapacak - Son Dakika
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Almanya'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yapacak

Almanya\'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yapacak

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Fenerbahçe Legends ve Schalke 04 Traditionsmannschaft arasında dostluk maçı düzenlenecek. 12 Nisan Cumartesi günü Sportanlage Ückendorf Stadı'nda gerçekleştirilecek maçta, Fenerbahçe ve Schalke 04'te forma giymiş ünlü futbolcular sahada olacak. Dostluk maçının biletleri, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneğinden temin edilebiliyor. Maç, Türk Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenleniyor.

08.04.2025 15:27
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Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile eski Schalke 04 oyuncuları, 12 Nisan Cumartesi günü dostluk maçı için sahaya çıkacak.

DOSTLUK MAÇINA ÇIKACAKLAR

Sportanlage Ückendorf Stadı'nda TSİ 15.30'da Schalke 04 Traditionsmannschaft ile Fenerbahçe Legends takımları arasında yapılacak karşılaşmada, daha önce Fenerbahçe forması giymiş ünlü oyuncuların yanı sıra Schalke 04'te oynamış ve Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamış futbolcular yer alacak.

Dostluk maçında Fenerbahçe takımında Serkan Özsoy, Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı, Elvir Boliç , Miroslav Stoch, Bülent Uygun, Ceyhun Fersoy, Ali Bilgin, Önder Turacı, Deniz Barış, Kemal Aslan, Serkan Balcı, Erhan Albayrak, Bruno Alves ve Marcio Nobre gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe Legends takımının teknik ekibinde de Yılmaz Vural ve Bülent Uygun yer alacak. Schalke 04 takımında ise Olaf Thon, Oliver Reck, Ailton Goncalves gibi tanınmış isimlerin forma giymesi bekleniyor.

Türk Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiği belirtilen dostluk maçının biletleri, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneğinden temin edilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Almanya'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yapacak - Son Dakika

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