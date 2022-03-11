Almanya Futbol Federasyonunun başkanlığına Neuendorf seçildi - Son Dakika
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Almanya Futbol Federasyonunun başkanlığına Neuendorf seçildi

11.03.2022 17:10
Almanya Futbol Federasyonunun başkanlığına Neuendorf seçildi

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) başkanlığına Bernd Neuendorf'un seçildiği bildirildi.

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) başkanlığına Bernd Neuendorf'un seçildiği bildirildi.

DFB'den yapılan açıklamada, Bonn kentine düzenlenen 44. DFB Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylamada 60 yaşındaki Neuendorf'un 250 delegenin 193'ünün oyunu alarak DFB'nin 14. başkanı seçildiği belirtildi.

Neuendorf,2019'da Mittelrhein Futbol Federasyonu Başkanlığına getirilmiş ve böylelikle DFB Yönetim Kurulu üyesi olmuştu.

Daha önce gazetecilik yapan Neuendorf, 2003'te Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sözcülüğünü üstlenmiş, 2012-2017 yıllarında da Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinde Aile, Çocuk, Gençlik, Kültür ve Spor Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yapmıştı.

Daha önceki DFB Başkanı Fritz Keller, 2021'in mayıs ayında görevinden istifa etmişti.

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Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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