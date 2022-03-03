Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan 4 takım belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan 4 takım belli oldu

03.03.2022 02:34
Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan 4 takım belli oldu

Almanya Kupası'nda çeyrek finalde rakiplerini yenen Union Berlin, Freiburg, Leipzig ve Hamburg yarı finale çıkan takımlar oldu.

Almanya Kupası'nda çeyrek finalde rakiplerini yenen Union Berlin, Freiburg, Leipzig ve Hamburg yarı finale çıkan takımlar oldu.

Leipzig, Almanya Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Hannover 96'yı 4-0 yenerek yarı finalist oldu. Leipzig'in gollerini 17. ve 22. dakikalarda Christopher Nkunku, 67. dakikada Konrad Laimer ve 73. dakikada Andre Silva kaydetti.

Karlsruhe'yi Volkspark Stadı'nda konuk eden Hamburg da normal süresinde ve uzatmalarda 2-2 berabere tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek yarı finale yükseldi.

Günün diğer maçında ise Freiburg Vonovia Ruhr Stadı'nda Bochum'a konuk oldu.

Feiburg ekibi normal süresi 1-1 berabere biten maçta 120. dakikada Roland Sallai'nin topu filelere göndermesiyle karşılaşmadan 2-1 üstün ayrılarak ismini yarı finale yazdırdı.

Union Berlin de salı günü sahasında St. Pauli'yi 2-1 yenerek ilk yarı finalist olmuştu.

Almanya Kupası yarı final maçları 19-20 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

YORUMLAR
500

Almanya Kupası, Union Berlin, Hannover, Freiburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan 4 takım belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 02:40:34. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan 4 takım belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement