Alman sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alman sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

15.09.2022 11:08
Alman sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

Almanya'nın Oneflow Yüzme Kulübü, Japonya'da düzenlenecek 19. Dünya Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Almanya'nın Oneflow Yüzme Kulübü, Japonya'da düzenlenecek 19. Dünya Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, hizmete girdiği 2017 yılından bu yana 50'den fazla ülkenin yüzücülerine ev sahipliği yaptı.

Yabancı yüzücülerin yaklaşık 2 bin rakımda bulunması nedeniyle antrenman için tercih ettiği havuz, bugünlerde Almanya'dan sporcuları ağırlıyor.

Almanya'nın Oneflow Yüzme Kulübü, aralarında milli takım sporcularının da yer aldığı 7 yüzücüsüyle 14-30 Temmuz 2023'te Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenmesi planlanan 19. Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Erzurum'daki yüksek irtifa benim için ilk tecrübe oldu"

Kulübün başantrenörü Matt Magee, AA muhabirine, kendisinin yüksek irtifa kampına ilk kez, takımın ise 4 kez geldiğini söyledi.

Yüksek irtifada ilk tecrübesi olduğunu belirten Magee, "Takıma yeni katıldım ve Erzurum'daki yüksek irtifa benim için ilk tecrübe oldu. Buranın insanı çok dostça ve arkadaşça." dedi.

Magee, yüksek irtifa kampından önce kara çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Buraya gelmeden önce sadece fitness antrenmanları yapıyorduk. Yüksek rakımı seçmemizin sebebi, temiz hava vücuda iyi geliyor. Bunun için Erzurum'u tercih ettik." diye konuştu.

Kamp yapmaya 7 sporcu ile geldiklerini anlatan Magee, "Bu sporcuların 4'ü milli takıma gidecek. Japonya'da yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Bu şampiyonada amacımız madalya kazanmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Takım Erzurum'a gelmeyi çok seviyor, insanlarını çok seviyoruz ve bu yüzden tekrar gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Erzurum'da doktorlar acil vakaların 'karekod'la anlatıldığı kitap yazdı Erzurum'da doktorlar acil vakaların 'karekod'la anlatıldığı kitap yazdı KAPSUL HALİNDE YUTTUKLARI UYUŞTURUCULAR MİDELERİNDEN ÇIKARILDI KAPSUL HALİNDE YUTTUKLARI UYUŞTURUCULAR MİDELERİNDEN ÇIKARILDI
Kaynak: AA

Almanya, Japonya, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 991 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi
10:45 ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?
10:44 Bakan Nebati, Financial Times'ın, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı" iddialarına Türkiye Ekonomi Modeli üzerinden yanıt verdi
10:43 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
10:30 Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?
10:17 Ablasıyla tartışan eniştesini, yeğenlerinin yanında öldürdü! Savunmasında "Amacım korkutmaktı" dedi
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
10:18 Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor
10:16 ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 11:16:47. #1.12#
SON DAKİKA: Alman sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement