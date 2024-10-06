Almanyadaki maçta futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş 2 penaltı pozisyonu yaşandı - Son Dakika
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Almanyadaki maçta futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş 2 penaltı pozisyonu yaşandı

Almanyadaki maçta futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş 2 penaltı pozisyonu yaşandı

Almanya Bundesliga 2'nin 8. haftasında oynanan Magdeburg - Greuther Fürth maçı, futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş birbirinden ilginç 2 penaltı pozisyonuna sahne oldu.

06.10.2024 17:48
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Almanya Bundesliga 2'nin 8. haftasında Magdeburg ile Greuther Fürth'ün karşı karşıya geldiği maçta çok konuşulacak 2 penaltı pozisyonu yaşandı.

AUT ATIŞI ZANNEDİP TOPU ELİNE ALDI

13. dakikada konuk takım ceza sahası içinde havalanan topu aut çizgisi üzerinde sahip olan Greuther Fürth kalecisi Nahuel Noll, bir süre bekledikten sonra topu eliyle oyuna soktu. Topun dışarı çıktığını zanneden Jung, kalecinin kendisine verdiği pası ceza sahası içinde elleriyle kontrol etti ve hakem penaltı için düdüğünü çaldı. 15. dakikada penaltıyı kullanan Mohamed El Hankouri'nin vuruşunu kaleci Noll çelse de dönen topu gol olmasını engelleyemedi.

Almanyadaki maçta futbol sahalarında ender görülen 2 penaltı pozisyonu yaşandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FAUL DÜDÜĞÜ ÇALMADAN TOPU CEZA SAHASINDA ELLE TUTTU

Aynı maçta benzer ilginçlikte bir penaltı kararı daha verildi. 41. dakikada Magdeburg ceza sahası dışında yaşanan ikili mücadelede pozisyonun faul olduğunu düşünen ev sahibi takımın stoperi Daniel Heber, hakemin düdüğünü beklemeden topu ceza sahası içinde eline aldı ve penaltıya neden oldu. 42. dakikada topun başına geçen Julian Green, penaltı atışını gole çevirdi. 2-2 sona eren mücadelenin diğer golleri Magdeburg adına 18. dakikada Martijn Kaars'tan gelirken, Greuther Fürth'te ise 75. dakikada Noel Futkeu fileleri sarstı.

Almanyadaki maçta futbol sahalarında ender görülen 2 penaltı pozisyonu yaşandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Bundesliga, Magdeburg, Almanya, Futbol, Fürth, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanyadaki maçta futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş 2 penaltı pozisyonu yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut:
    Bizde olsa hakemin bi tarafı yemez düdük çalmaya, benzeri geçen hafta BJK maçında yaşandı keza. Kulübedeki Ersin itirazdan sarı kart gördü :)) Kanunsuz hükümetin kuralsız sporu işte.. 9 8 Yanıtla
  • Onur Kayacik:
    Bahis baronları iş başında yani :) 9 3 Yanıtla
  • İsmail Altunbaş:
    Şike şike… 8 1 Yanıtla
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