Almila Süvari, Erzincan Gençler Gücü\'nde

Spor

Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 futbol sezonunda transferlerine devam ediyor. Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü Erzurum Spor Lisesinden Almila Süvari'yi transfer etti.

Teknik direktör Hakan Or, yeni sezon hazırlıklarını devam ettiklerini geçen yıl ki kadroları koruduklarını belirtti.

Almila'nın transferi ile daha güçlendiklerini, Erzincan'ı Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2 Ligi'nde en şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Erzurum Spor Lisesinden Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübüne transfer olan Almila Süvari'de, "Hedefim Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübünde başarılı olup A Milli Takıma yükselmek. Sağ kanat oyuncusuyum. İyi bir sezon geçirmek arzumdur." dedi. - ERZİNCAN