Alonso: Luton Zorlayıcıydı - Son Dakika
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Alonso: Luton Zorlayıcıydı

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Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Luton Town'ı yenerken sabır gösterdiklerini belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Luton Town'ın işlerini oldukça zorlaştırdığını ancak sabrederek sonuca ulaştıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, Lig Kupası'nın 2. turunda 2-0 kazandıkları Luton Town maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Alonso, her zaman rekabetçi bir takım olmak istedikleri için Championship ekibi karşısında kadroda revizyona gitmediklerini belirterek, "Tüm maçları ciddiye alıyoruz. Sezonun ve birçok şeyin yeni başladığı bir dönemdeyiz. Bazı oyuncuların kulüpteki ilk dakikalarını almasından ve ilk maçlarına çıkmasından dolayı mutluyum. Aynı şekilde stattaki ilk resmi maçımızı oynamaktan da mutluyum. Kolay değildi. Luton'a da hakkını vermek lazım, işimizi zorlaştırdılar. Ancak inançla ve sabırla oynadık. İlk golün eninde sonunda geleceğini biliyorduk ve takım bunu gerçekten iyi başardı." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in neden kadroya alınmadığıyla ilgili soruya, "Takım için en iyisinin ne olduğunu bireysel ve kolektif olarak değerlendiriyoruz. Oynayan diğer oyuncular için neyin daha iyi olduğuna baktık ve bu kararı aldık." yanıtını verdi.

Fernandez'in oynamak istemediği yönündeki haberlerle ilgili Alonso, "Hayır. Bu tamamen benim ve kulübün aldığı bir karardı. Süre alması gereken başka oyuncularımız vardı ve süreç bu şekilde gelişti." dedi.

Alonso, Arjantinli futbolcunun pazar günü Brighton maçında forma giyip giymeyeceği yönündeki soruyu, "Yarından itibaren Brighton hazırlıklarına başlayacağız. Sakatlanan oyuncumuz olmadı. Çok oynayan bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor ama pazar günü buradaki büyük maç için taze kuvvetlere ve zinde zihinlere ihtiyacımız var." şeklinde yanıtladı.

İlk kez Chelsea formasıyla sahaya çıkan Danny Welbeck, Valentin Barco ve Mike Penders'ın performansını değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, "Onlar için hatırlayacakları özel bir gün oldu. Mike kesinlikle mutlu olacaktır, çünkü bir kaleci için ilk maçında kalesini gole kapatmak her zaman iyi hissettirir. Valentin etkileyici bir performans sergiledi. Çok dinamikti, topla iyiydi ve orta sahada olup bitenlerin farkındaydı. Danny ise sabırlı olan taraftı. Ceza sahasında iyi bir ortanın gelmesini bekleyen oyuncumuzdu. İlk yarıda yaklaşmıştık ama başaramamıştık. Welbeck'in ilk golü atması önemliydi. Gusto'dan harika bir orta geldi ve Danny en iyi bildiği şeyi yaptı. Doğru yerde durdu ve gol attı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Xabi Alonso, Luton Town, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alonso: Luton Zorlayıcıydı - Son Dakika

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