Alp Hasan Aksoy'dan Tarihi Başarı
09.05.2026 21:41
Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship'te pole position ve podyum başarılarıyla dikkat çekti.

TÜRKİYE'nin uluslararası formula serilerindeki tek temsilcisi Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship'in Misano World Circuit Marco Simoncelli ayağında pole position, en hızlı tur, iki Rookie P1 sonucu ve genel klasmanda P1 ile P3 podyumları elde etti. Prema Racing pilotu Aksoy, Formula sahnesinde İstiklal Marşı'nı dinleten ilk Türk pilot olarak da tarihi bir başarıya imza attı.

Türk motor sporlarının genç temsilcilerinden Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship'te hafta sonunu önemli başarılarla tamamladı. Prema Racing adına piste çıkan Aksoy, hem sıralama turlarında hem de yarış temposunda gösterdiği performansla hafta sonunun öne çıkan pilotlarından biri oldu.

Misano World Circuit Marco Simoncelli'de pole position elde eden Aksoy, yarışlarda en hızlı tur derecesine de imza attı. Genç pilot, iki kez Rookie P1 sonucu alırken, ilk 10 içerisinde yer alan tek çaylak pilot olarak dikkat çekti. Genel klasmanda P1 ve P3 podyumlarına çıkan Aksoy, günün en başarılı pilotu oldu.

AKSOY: ÜLKEMİ GURURLANDIRDIM

Hafta sonunun en özel anı ise podyumda yaşandı. Alp Hasan Aksoy, Formula sahnesinde İstiklal Marşı'nı dinleten ilk Türk pilot olarak Türk motor sporları adına unutulmaz bir ana imza attı.

Genç sporcu "Bugün bizim adımıza harika bir gündü. Hem ülkemi gururlandırdım hem de emeklerimin karşılığını aldım ama daha yolun başındayız daha nice zaferleri birlikte kutlamak için çok çalışmaya devam edeceğiz yarın da önemli bir yarışımız var, bu bir yolculuk. Önemli olan her zaman hazır olmak. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Kariyerinde 20'den fazla Formula podyumuna ulaşan Alp Hasan Aksoy, Misano'da elde ettiği sonuçlarla uluslararası formula yolculuğundaki yükselişini sürdürdü. Henüz yolun başında olan genç pilot, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

