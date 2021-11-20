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Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı - Son Dakika

Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı

20.11.2021 16:31
Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı

Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonunun koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası başladı.

Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonunun koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası başladı.

Orta Asya kökenli bir dövüş sporu olan ve 3 kıtada 30'u aşkın ülkede yapılan Alpagut Avrasya Şampiyonası, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Irak, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan 250 sporcu katılıyor.

Şampiyona yarın sona erecek.

Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı
Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı
Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı

Orta Asya, Alpagut, Avrasya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı - Son Dakika Spor


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