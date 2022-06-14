Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı - Son Dakika
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Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı

14.06.2022 14:44
Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı

Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Alpagut Dünya Kupası müsabakaları, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Alpagut Dünya Kupası müsabakaları, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Alpagut Dünya Kupası müsabakaları, Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 20'den fazla ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde 3 gün süren müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular, yine Bursa'da yıl sonunda aynı salonda düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın provasını yaptı. Turnuvada, Türk savaş sanatlarından Alpagut sporcuları, kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen şampiyonada Yıldırım Belediyespor sporcularından Muhammet Sertkaya 65 kilo, HejarAburşu 52 kilo, Kamuran İsmail 55 kilo Jaymazbranşında 1'inciliği alırken, Muhammet Deha 60 kilo, Fatih Deha gençlerde 55 kilo ile Jaymaz branşında Yunus Emre 65 kilo Qursaq branşında 2'nci oldu.

Alpagut Dünya Kupası müsabakalarına Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Alpagut, dövüş sporunun dünyaya Türkçe bakışı olarak yansımasıdır. Dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türk milletinin binlerce yıl nasıl hayatta kaldığını, o zor şartlara karşı kendisini nasıl savunduğunu ve nasıl bir mücadele verdiğinin resmidir. Türk insanının spor ahlakı, rakibe saygısı, olgun birey yetiştirme yöntemi bugün 3 katıda 30'ı aşkın ülkede ve binlerce sporcuyla yapılmaktadır. Alpagut Dünya Kupası'nda elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımızı kutluyorum, onları yetiştiren antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı
Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı
Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı
Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı
Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı

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Kaynak: İHA

Naim Süleymanoğlu, Yıldırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alpagut Dünya Kupası'nda Yıldırım rüzgarı - Son Dakika

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