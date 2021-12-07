Alpaslan Endüstri, Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne isim sponsoru oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Alpaslan Endüstri arasında 2,5 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Alpaslan Endüstri, Erkekler 1. Ligi'ne isim sponsorluğunda bulunacak. Türk voleybol tarihinde ilk kez isim sponsoru alan Erkekler Voleybol 1. Ligi artık "Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi" olarak anılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sponsorlukla ilgili "Voleybol her geçen gün büyüyor, büyüyerek çoğalıyor, ailemize yeni üyeler katılıyor. Bugün de Erkekler Voleybol 1. Ligimize isim sponsoru olarak aramıza katılan Alpaslan Endüstri'nin müjdesini veriyoruz. Hem tüm yaş gruplarındaki milli takımlarımız hem de her bir ligimiz bizler için çok büyük önem arz ediyor. Efeler ve Sultanlar Liglerimizin ardından 1. Liglerimize de isim sponsorluğu alınması, voleybolun bugün geldiği noktayı gösteriyor. Sponsorlar kulüplerimize, takımlarımıza, oyuncularımıza değer katıyor; voleybola maddi ve manevi yönden destekte bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Alpaslan Endüstri kurucu ortaklarından Mustafa Alpaslan ise "Ülkemizin en başarılı ve en popüler spor branşı olan voleybola destek vermek düşüncesi bizleri çok heyecanlandırıyordu. Şu an geldiğimiz noktada Erkekler 1. Ligi'nin isim sponsoru olarak anılacak olmamız bizler için çok gurur verici. Alpaslan Endüstri ile Türkiye Voleybol Federasyonu emeğe değer vermek, iş ahlakı ve iş etiği ilkelerine uymak, iş şeffaflığı, paydaşlarımızla uzun vadeli ilişkiler kurmak gibi ortak değerleri paylaşıyor. Bu değerleri paylaşan iki kurumun iş birliği yapmasından daha mutluluk verici bir şey olamaz." değerlendirmesinde bulundu.