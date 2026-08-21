Alpay Eroğlu: Taraftarımızı Çok Özledik - Son Dakika
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Alpay Eroğlu: Taraftarımızı Çok Özledik

Alpay Eroğlu: Taraftarımızı Çok Özledik
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Karşıyaka'nın Alpay Eroğlu, taraftarla buluşmayı iple çektiklerini ve yeni sezonu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Karşıyaka'nın defansif orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu, kulübün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, yeşil-kırmızılı taraftarları özlediklerini vurgulayarak, "Taraftarın karşısına çıkmayı takım olarak iple çekiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da anlattık. Hemen sezonun başlaması ve maçlardan sonra taraftarımızla buluşup galibiyeti kutlamayı çok özledik" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu, kulübün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada takımın son durumunu değerlendirirken, Düzce'de Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp sürecine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Takım içerisindeki iletişim ve aidiyet duygusunun yüksek olduğunu belirten Alpay Eroğlu, "Geçen seneden çok iyi iletişimimiz ve birlikteliğimiz vardı buna istinaden geçmiş dönemlerde birlikte oynadığımız takım arkadaşlarımızda aramıza katıldı. Bu yüzden uyumumuz ve aidiyetimiz çok yüksek" dedi.

Kamp ortamının kendisin çok etkilediğini ifade eden Eroğlu, "Bence her futbolcunun burayı tatması gerek burada insanın içi gerçekten huzur doluyor ve futbol dışında başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz sadece sahaya odaklanıyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Kaptan olmasıyla ilgili de konuşan Eroğlu, "Böylesine büyük bir camiada kaptan olmak büyük bir onur ve gurur verici. Bu görevi bana veren hocama ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Yeşil-kırmızılı taraftarları çok özlediklerini vurgulayan Eroğlu, "Taraftarın karşısına çıkmayı takım olarak iple çekiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da anlattık. Hemen sezonun başlaması ve maçlardan sonra taraftarımızla buluşup galibiyeti kutlamayı çok özledik" şeklinde konuştu.

Alpay Eroğlu, sözlerini Karşıyaka'nın bir bestesiyle bitirerek, "Bu sene son olacak, meşaleler yanacak. Şampiyonluk kupası Kaf-Kaf'ın olacak" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alpay Eroğlu: Taraftarımızı Çok Özledik - Son Dakika

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