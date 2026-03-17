Alper Kınar: Bu saatten sonra Tedesco'nun Fenerbahçe'de başarılı olması mümkün değil
Alper Kınar: Bu saatten sonra Tedesco'nun Fenerbahçe'de başarılı olması mümkün değil

17.03.2026 15:41
Spor Yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe-Gaziantep karşılaşmasını değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun özgüven kaybı yaşadığını belirten Kınar, takımın bu gidişle kongre sürecine sürüklenebileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki performansı ve sezon genelindeki gidişatı spor kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Spor Yazarı Alper Kınar, sarı-lacivertli ekibin hem teknik hem de yönetimsel anlamda ciddi bir kırılma sürecine girdiğini belirtti. Domenico Tedesco'nun takım üzerindeki etkisini kaybettiğini savunan Kınar, Fenerbahçe'nin mevcut tabloyla şampiyonluk yarışında kalmasının zor olduğunu dile getirirken, kulüp içinde kongre ihtimalinin de giderek güçlendiğini söyledi.

TEDESCO'NUN PERFORMANSI TARTIŞILIYOR, TAKIMDA ÖZGÜVEN KAYBI VAR

Alper Kınar'a göre Fenerbahçe'de yaşanan en büyük problemlerden biri teknik direktör Domenico Tedesco'nun performansı. Kınar, Tedesco'nun son dönemde özgüvenini kaybettiğini ve bunun doğrudan takımın oyununa yansıdığını ifade etti. Sarı-lacivertli ekipte form grafiği açısından dikkat çeken tek oyuncunun Asensio olduğunu belirten Kınar, takım genelinde ise ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi.

Bu süreçte Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinden uzaklaştığını dile getiren Kınar, mevcut gidişatın devam etmesi halinde kulübün kaçınılmaz şekilde kongre sürecine gireceğini savundu. Kınar'a göre Fenerbahçe'nin bu dönemi sağlıklı şekilde atlatabilmesi için şampiyonluk en kritik unsur olarak öne çıkıyor. Aksi halde hem teknik ekip hem de yönetim anlamında radikal değişimlerin gündeme gelmesi kaçınılmaz olabilir.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM SENARYOLARI VE SAHADAKİ RİSKLER

Fenerbahçe'de sadece saha içi değil, yönetimsel anlamda da önemli gelişmeler yaşanabileceğini belirten Alper Kınar, kulüpte Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturabileceği yönünde güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etti. Kınar, bu süreçte Yıldırım'ın adaylıktan öte doğrudan başkanlık ihtimaliyle gündeme gelebileceğini dile getirerek, camiada ciddi bir değişim beklentisi oluştuğunu vurguladı.

Öte yandan Gaziantep FK karşılaşmasına da değinen Kınar, rakibin Fenerbahçe karşısında gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takımda savunmanın en önemli isminin Milan Skriniar olduğunu belirten Kınar, bu oyuncunun eksikliği ya da formsuzluğunun takımın arka hattında büyük sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Tüm bu tabloya bakıldığında Kınar, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de kulüp yapısında kritik bir dönemece girdiğini sözlerine ekledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
