Eskişehirspor altyapısında A takıma yükselen ve daha sonra Fenerbahçe 'ye transfer olan Alper Potuk, yetiştiği kulübe 100 bin TL bağışladı. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Alper Potuk'un 'www.dosyakapat.com' isimli internet sitesine bağışta bulunarak kulübe destek olduğunu duyurdu. Paylaşım taraftardan kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Alper Potuk'tan Es-es'e 100 bin liralık destek - Son Dakika

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