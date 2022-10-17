Alper Potuk'tan Es-es'e 100 bin liralık destek - Son Dakika
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Alper Potuk'tan Es-es'e 100 bin liralık destek

17.10.2022 16:21
Alper Potuk'tan Es-es'e 100 bin liralık destek

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, altyapıdan yetişen Alper Potuk'un kırmızı-siyahlıların 'www.dosyakapat.com' internet sitesine 100 bin TL bağışladığını duyurdu.

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, altyapıdan yetişen Alper Potuk'un kırmızı-siyahlıların 'www.dosyakapat.com' internet sitesine 100 bin TL bağışladığını duyurdu.

Eskişehirspor altyapısında A takıma yükselen ve daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Alper Potuk, yetiştiği kulübe 100 bin TL bağışladı. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Alper Potuk'un 'www.dosyakapat.com' isimli internet sitesine bağışta bulunarak kulübe destek olduğunu duyurdu. Paylaşım taraftardan kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, Alper Potuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alper Potuk'tan Es-es'e 100 bin liralık destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alper Potuk'tan Es-es'e 100 bin liralık destek - Son Dakika
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