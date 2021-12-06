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Alperen'in takımı Rockets, NBA'de art arda 6. galibiyetini aldı - Son Dakika

Alperen'in takımı Rockets, NBA'de art arda 6. galibiyetini aldı

06.12.2021 09:44
Alperen'in takımı Rockets, NBA'de art arda 6. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 118-108 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 10 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 118-108 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 10 sayı kaydetti.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Rockets, ağırladığı Pelicans'ı mağlup ederek peş peşe 6. galibiyetini elde etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Christian Wood ve 23 sayı, 5 asistle oynayan Eric Gordon öne çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

Pelicans'ın all-star forveti Brandon Ingram, 40 sayı ve 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jonas Valanciunas 17 sayı, 10 ribaunt, Willy Hernangomez de 10 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Cedi'nin 11 sayılık katkısı galibiyete yetmedi

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Utah Jazz, Doğu'da play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ı 109-108 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Misafir ekip Jazz'ı, 35 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell sürükledi. Rudy Gobert 6 sayıda kalmasına rağmen 20 ribaunt ve 5 blokla önemli katkıda bulundu.

Cavaliers'ta Darius Garland 31 sayı, 5 asist, 4 top çalma, Jarrett Allen 17 sayı, 10 ribaunt ve Evan Mobley 14 sayı, 12 ribauntla mücadele etti. Cedi Osman da kenardan gelerek 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 108-109

Toronto Raptors- Washington Wizards: 102-90

Atlanta Hawks- Charlotte Hornets: 127-130

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 118-108

Amerikan Basketbol Ligi, Houston Rockets, New Orleans, Jazz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alperen'in takımı Rockets, NBA'de art arda 6. galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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