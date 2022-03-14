Alperen Karahan güllesine altın madalyayı taktı - Son Dakika

Eskişehirli rekortmen sporcu Alperen Karahan, bu sefer de Portekiz'de düzenlenen U23 Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda 19,81 metre gülle atarak hem altın madalya kazandı hem de Leira saha rekorunu egale etti.

Birkaç gün önce Bursa'da düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası'nda 19,85 metre gülle atarak adını Türk spor tarihine yazdıran milli sporcu Alperen Karahan, 9 yıldır egale edilemeyen rekoru kırmıştı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen rekortmen Karahan, şimdi de Portekiz'den altın madalya ile dönüyor. Eskişehirli sporcu, Leira'daki U23 Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda 19,81 metre gülle atmayı başararak hem saha rekorunu kırdı, hem de Türk'ün gücünü Avrupa'ya hatırlattı.

"2022 İslami Dayanışma Oyunları'nda kendi rekorumu kıracağım"

Son dönemdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Alperen Karahan, bir hafta içerisinde iki defa rekor kırmaktan dolayı memnuniyetini belirtti. Bu günler için çok çalıştığını ve hiçbir zaman pes etmeyi aklının ucundan bile geçirmediğini söyleyen Eskişehirli sporcu Karahan, "Her şeyden önce Türk Bayrağı'nı Leira'da dalgalandırabildiğim için gurur duyuyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. 2022 İslami Dayanışma Oyunları'nda kendi rekorumu kırmaya çalışacağım ve elimden geldiğince güllemi uzağa atacağım" dedi.

"Önce Türk milletini sonra bizi onurlandırdı"

İstiklal Marşı'nı Portekiz'de okutabildikleri için yaşadıkları bu sevinci Türkiye'ye adadıklarını belirten antrenör Ufuk Ustuna, "Alperen'e güvenimiz tam ve her zaman ki gibi önce Türk milletini sonra bizi onurlandırdı. Onun adına her şey yeni başlıyor ve tekrardan kendi rekorunu kıracağına inanıyorum" diyerek öğrencisi hakkında iyi dileklerde bulundu. - ESKİŞEHİR