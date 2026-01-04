Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

NBA'DE milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 110-104 yenildi.
American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Rockets'ın all-star oyuncusu Alperen, karşılaşmanın başlangıç düdüğünün ardından 53. saniyede rakibiyle girdiği ribaunt mücadelesinde sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Mavericks'te Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie 24 sayı, 7 ribauntla sezonun 13. galibiyetine katkı sağladı.
Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan konuk ekipte ise Kevin Durant 34 sayı, 7 asist, Amen Thompson 20 sayı, 12 ribaunt ve Tari Eason 19 sayı, 10 ribaunt üretti.
