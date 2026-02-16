Alperen Şengün, All-Star'da Tarih Yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alperen Şengün, All-Star'da Tarih Yazdı

16.02.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alperen Şengün, 75'inci All-Star'da üst üste ikinci kez forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

AMERİKAN Basketbol Ligi'nin All- Star sahnesinde bir kez daha ay-yıldızlı gurur yaşandı. Alperen Şengün, 75'inci All-Star organizasyonunda parkede yer alarak üst üste ikinci kez bu prestijli etkinlikte forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

Dünya Karması ile USA Stars arasındaki karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Uzatmaya giden mücadelede USA Stars parkeden 37-35 galip ayrılırken, Alperen sınırlı süre almasına rağmen 4 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi.

Los Angeles Clippers'ın evi olan Intuit Dome'da düzenlenen organizasyon, bu yıl mini turnuva formatıyla oynandı. ABD'li oyuncuların yer aldığı USA Stars ve USA Stripes ekipleri ile Dünya Karması'nın mücadele ettiği gecede şampiyonluk kupasını, finalde USA Stripes'ı 47-21 mağlup eden USA Stars kaldırdı.

Gecenin en önemli notlarından biri ise 23 yaşındaki milli yıldızın kariyer basamağındaki tarihi adımıydı. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından bu organizasyonda yer alan ikinci Türk olmuştu. Ancak Alperen, üst üste ikinci kez seçilerek bu alanda tek başına zirveye çıktı.

Kaynak: DHA

Alperen Şengün, Star, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Şengün, All-Star'da Tarih Yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:48:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Alperen Şengün, All-Star'da Tarih Yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.