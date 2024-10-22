Alperen Şengün\'e 185 Milyon Dolar Kontratı

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MİLLİ basketbolcu Alperen Şengün, takımı Houston Rockets ile 185 milyon dolarlık 5 yıllık yeni kontrata imza attı.

NBA takımlarından Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, takımı ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı. Bu anlaşmadan toplam 185 milyon dolar kazanacak olan milli basketbolcu, Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu. Kontratının son yılında 'oyuncu opsiyonu'na sahip olan Şengün, isterse takımından ayrılarak serbest kalabilecek.