Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All- Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü kutladı.
TBF'nin sosyal medyalarında " Giresun'dan San Fransisco'ya, NBA All-Star 2025'e uzanan bir yolculuk" başlığıyla video paylaştı.
TBF'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All-Star 2025'te forma giyecek! A Erkek Milli Takımımız'ın ve Houston Rockets'ın değerli oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek #NBAAllStar 2025'te boy göstermeye hak kazandı. Tebrikler Alperen."
2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Alperen Şengün NBA All-Star 2025'te! - Son Dakika
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