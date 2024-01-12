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Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında 6. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında 6. sıraya yükseldi

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi. Oylamada Giannis Antetokounmpo ve LeBron James zirvede yer aldı.

Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında 6. sıraya yükseldi
12.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:17
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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All- Star maçı için devam eden taraftar oylamasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar belli oldu. NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi. Oylamada Milwaukee Bucks'ın Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar sürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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