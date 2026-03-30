Alperen Şengün Tarihe Geçti

30.03.2026 11:04
Alperen Şengün, Rockets'ın Pelicans'ı yendiği maçta tarihi bir performans sergiledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün istatistikleriyle tarihe geçtiği maçta New Orleans Pelicans'ı 134-102 yendi.

Smoothie King Center'da Pelicans'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.

Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'dan sonra NBA tarihinde bir maçta en az 35 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokluk performans sergileyen 4. oyuncu oldu.

Alperen, "double-double" ile tamamladığı mücadelede top kaybı yapmadan 5 üçlükle de sahanın en etkili ismi oldu.

Sezonun 45. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant ve Jabari Smith Jr 20'şer sayı attı.

Art arda 5 olmak üzere 51. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta Dejounte Murray 19, Saddiq Bey ve Zion Williamson 18'er sayı üretti.

Nuggets'tan üst üste 6. galibiyet

Denver Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors'ı 116-93 mağlup etti.

Peş peşe 6, sezonun 48. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Nikola Jokic 25 sayı, 15 ribaunt, 8 asist ve Jamal Murray 20 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Warriors'ta Kristaps Porzingis ve Brandin Podziemski'nin 23'er sayısı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 4 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 2 ribauntla tamamladı.

Kaynak: AA

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı

11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 30.03.2026 11:36:35.
