Alperen Şengün Tarihe Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün istatistikleriyle tarihe geçtiği maçta New Orleans Pelicans'ı 134-102 yendi.

Smoothie King Center'da Pelicans'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.

Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'dan sonra NBA tarihinde bir maçta en az 35 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokluk performans sergileyen 4. oyuncu oldu.

Alperen, "double-double" ile tamamladığı mücadelede top kaybı yapmadan 5 üçlükle de sahanın en etkili ismi oldu.

Sezonun 45. galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant ve Jabari Smith Jr 20'şer sayı attı.

Art arda 5 olmak üzere 51. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta Dejounte Murray 19, Saddiq Bey ve Zion Williamson 18'er sayı üretti.

Nuggets'tan üst üste 6. galibiyet

Denver Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors'ı 116-93 mağlup etti.

Peş peşe 6, sezonun 48. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Nikola Jokic 25 sayı, 15 ribaunt, 8 asist ve Jamal Murray 20 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Warriors'ta Kristaps Porzingis ve Brandin Podziemski'nin 23'er sayısı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 4 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 2 ribauntla tamamladı.