Milli basketbolcu Alperen Şengün, Suns maçındaki triple-double ile Rockets tarihinde ikinci sıraya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Phoenix Suns'ı 116-104 mağlup eden Houston Rockets'ta Alperen Şengün 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistlik performansıyla bu sezonki 3. triple-double'ına ulaştı. Kulüp formasıyla 15. triple-double'ını yapan milli oyuncu, Hakeem Olajuwon'un önüne geçti. Takım arkadaşı Kevin Durant ise 33 bin sayı barajını aşan 5. NBA oyuncusu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 116-104 yenerken milli oyuncu Alperen Şengün de yaptığı "triple-double"la galibiyete katkı verdi.
SEZONUN 3. TRIPLE-DOUBLE'I
Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Suns karşısında 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle sezonun 3. "triple-double"ını yaptı.
OLAJUWON GERİDE KALDI
Milli basketbolcu, takımdaki 15. "triple-double"ını yaparak Hakeem Olajuwon'u geride bıraktı ve Rockets tarihinde en çok "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.
Suns'ta ise Devin Booker, attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
DURANT 33 BİN SAYI BARAJINI AŞTI
Rockets'ta Kevin Durant, Suns karşısında attığı 20 sayıyla NBA tarihinde 33 bin sayıya ulaşan 5. oyuncu oldu.
Durant, ikinci çeyreğin bitimine 46.3 saniye kala attığı üçlükle LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant'ın da yer aldığı 33 bin sayı barajını aşan isimler arasına girdi.
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