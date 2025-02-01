Alperen Şengün'ün All-Star Seçimi - Son Dakika
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Spor

Alperen Şengün'ün All-Star Seçimi

Alperen Şengün\'ün All-Star Seçimi

Antrenör Salim Taslı, Alperen Şengün'ün NBA All-Star'a seçilmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

01.02.2025 19:48
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Alperen ŞengünGiresun'dan basketbola kazandıran antrenör Salim Taslı, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All- Star organizasyonuna seçilen oyuncu ile gurur duyuyor.

Küçük yaşlarda Şengün'ü 3 yıl çalıştıran Taslı, milli basketbolcunun All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olmasının sevincini yaşıyor.

Taslı, AA muhabirine, Şengün'ün All-Star seçilmesiyle ilgili geçen yıl beklentisi olduğunu ancak bunun bu yıl gerçekleştiğini söyledi. Bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizen Taslı, "Bu her yıl gelen bir başarı değil, zaten bazen Alperen'e de söylüyorum 'Sen Türk basketbolu için yüz yılda bir çıkacak olan bir sporcusun.' diyorum. All-Star her zaman olunmuyor, Türk basketbolu adına büyük bir gurur. Spor camiası adına çok mutluyuz." diye konuştu.

Şengün'ün gelişime çok açık bir sporcu olduğuna işaret eden Taslı, şöyle devam etti:

"Çok yetenekli bir sporcu, bu yeteneği ve hayat koşulları, basketbola karşı düşüncesi... Onun bazı hedeflerini bizim için çok uzak, onun için çok yakın olarak görüyorum. Bundan sonraki hedeflerinin arasında NBA'da takımının şampiyonluğu, en iyi oyuncu ödülünü alması, bu hedeflere çok yakın. Bunları başarabilir. Bu zamana bağlı, 3-4 yıl içerisinde bunu çok rahat bir şekilde başaracaktır."

Başarının tamamen Alperen Şengün ile ilgili olduğunu ifade eden Taslı, "Biz sadece yapılması gerekenleri yaptık. Anne, baba, aile, küçük yaşta götürülmesi gereken yere götürdük. Orası zaten bir basketbol fabrikasıydı, orada kendini geliştirdi, daha sonra hedeflerine doğru basamak basamak yukarı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Taslı, oyuncunun gelecekte neleri başaracağını zamanın göstereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alperen Şengün'ün All-Star Seçimi - Son Dakika

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