Alperen Şengün'ün Harika Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alperen Şengün'ün Harika Performansı

Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 125-103 yendi; Alperen 23 sayı, 15 ribaund ile oynadı.

19.01.2025 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 125-103 yendi. Alperen müsabakayı 23 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Moda Center'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 125-103'lük skorla mağlup etti ve 28. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen 30 dakika kaldığı parkede 23 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Jalen Green 25 sayı ve Dillon Brooks da 22 sayı ile katkı verdi. Ligde üst üste 5, toplamda 28. yenilgisini alan Portland'da ise Scoot Henderson'un 21 sayı, Toumani Camara'nın da 17 sayısını galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 121 - Phoenix Suns: 125

Boston Celtics: 115 - Atlanta Hawks: 119

Indiana Pacers: 115 - Philadelphia 76ers: 102

Golden State Warriors: 122 - Washington Wizards: 114

Minnesota Timberwolves: 117 - Cleveland Cavaliers: 124

Portland Trail Blazers: 103 - Houston Rockets: 125 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Alperen Şengün, Basketbol, Portland, Güncel, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Şengün'ün Harika Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
09:16 Menzil Cemaati’ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:49:43. #1.11#
SON DAKİKA: Alperen Şengün'ün Harika Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.