Alperi Onar: "4 Kupa Hedefiyle Yola Çıktık, Hepsini Kazandık"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alperi Onar: "4 Kupa Hedefiyle Yola Çıktık, Hepsini Kazandık"

23.04.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet'in Alperi Onar, 4 kupa hedefiyle başladıkları sezonu başarıyla tamamladıklarını belirtti.

FENERBAHÇE Opet forması giyen Alperi Onar, "Sezon gerçekten uzun ve güzeldi. Biz 4 kupa hedefiyle yola çıktık, 4'ünü de müzemize getirdik. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Bence hiçbirimizin kolay kolay unutabileceği bir sezon değil. Bıraktıktan sonra bile yine bu sezonu hatırlayacağız. Çok özeldi" dedi.

3'üncü kez EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'in 30 yaşındaki basketbolcusu Alperi Onar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştıkları için mutluluğunu dile getiren Alperi Onar, "Çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarımıza, kulübümüze 3'üncü EuroLeague şampiyonluğumuzu, kupamızı getirdik. Gerçekten çok mutluyuz" sözlerini sarf etti.

'4 KUPA HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK, 4'ÜNÜ DE MÜZEMİZE GETİRDİK'

Alperi Onar, sezona 4 kupa hedefiyle başladıklarını ve bunu başardıkları için unutamayacakları bir sene olduğunu dile getirdi. 30 yaşındaki basketbolcu, "Sezon gerçekten uzun ve güzeldi. Biz 4 kupa hedefiyle yola çıktık, 4'ünü de müzemize getirdik. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Tabii ki zorlu anlar oldu. Sezonda iniş-çıkışlar, sakatlıklar oldu. Bunların hepsini güzel bir yönde idare edebildik ve bir arada kalabildik çoğunlukla. Eksiklerimize odaklanmaktansa sahaya kendi basketbolumuzu, kendi çalıştıklarımızı yansıtabildik. Bizim için çok değerli ve önemli bir sezondu. Bence hiçbirimizin kolay kolay unutabileceği bir sezon değil. Bıraktıktan sonra bile yine bu sezonu hatırlayacağız. Çok özeldi. Çok mutluyuz çünkü 4 kupa da müzemizde" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'I YENEREK EUROLEAGUE KUPASINI ÜLKEMİZE GETİRMEK BENCE TARAFTARIMIZI ÇOK MUTLU ETMİŞTİR'

EuroLeague finalinde Galatasaray'ı yenmelerinin taraftarı çok mutlu ettiğini belirten Alperi, "Derbi maçları herhangi bir maç olsa bile ekstra motivasyonla çıktığınız maçlardır. Hem EuroLeague finali hem de derbi olması bizim için heyecan ve mutluluk vericiydi. Hem derbi galibiyeti hem de derbi finalinde Galatasaray'ı yenerek EuroLeague kupasını ülkemize getirmek bence taraftarımızı çok mutlu etmiştir. Bu kupa onlara armağan olsun" dedi.

'ŞANSSIZ SAKATLIKLAR YAŞADIM'

Sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlıklara değinen Alperi Onar, "Ben aslında sezona çok iyi girdim ama çok şanssız sakatlıklar yaşadım. Hem parmak hem kafa kırığı. Sonlara doğru maalesef sahada çok yer alamadım. Takım arkadaşlarım bence durumu çok güzel bir şekilde idare ettiler ve inanılmaz bir basketbol oynadılar. Onun için çok mutluyum" sözlerini kullandı.

Gelecek sezonki hedeflerinden bahseden Alperi, "Tabii ki her sene olduğu gibi hangi kupa varsa onu kazanmak için sezona başlamak" sözlerini sarf etti.

'4 KUPAMIZI ONLARA ARMAĞAN EDİYORUM'

Bu sezon kazandıkları 4 kupayı da taraftara armağan eden Alperi, "Onlara çok teşekkür ediyoruz. Her maçımızda; kolay veya zor, final veya değil bizim yanımızda oldular. Desteklerini her zaman hissettik. Her zaman da yanımızda olacaklarını biliyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum ve 4 kupamızı onlara armağan ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:18:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.