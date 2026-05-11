Milli cimnastikçi Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Varna kentindeki Kültür ve Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Altan Doğan, madalya mücadelesine çıktı.
Altan Doğan, paralel bar aletinde elde ettiği 14.166 puanla kürsünün zirvesinde yer aldı.
Son Dakika › Spor › Altan Doğan'dan Altın Madalya - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?