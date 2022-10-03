Altaş Denizlispor: 1-0 - Son Dakika
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Altaş Denizlispor: 1-0

03.10.2022 22:19
Altaş Denizlispor: 1-0

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan MemişoğluERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan), Mustafa Yumlu, Cengizhan (Dk. 82 Shala), Orhan Ovacıklı, Estrela, Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Sefa (Dk. 65 Alican), Hasek (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan MemişoğluERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan), Mustafa Yumlu, Cengizhan (Dk. 82 Shala), Orhan Ovacıklı, Estrela, Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Sefa (Dk. 65 Alican), Hasek (Dk. 65 Muhammet Furkan), Eren Tozlu, OlanareALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Muhammet Özkal (Dk. 89 Bekir Turaç), Asım (Dk. 66 Hakan), Okan (Dk. 46 Erdal), Oğuz, Leo, Emre (Dk. 82 Berkant), Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 83 Samet)GOL: Dk. 45+3 Olanare (Erzurumspor FK)SARI KART: Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 10 Leo, Dk.45+6 Gökhan Süzen (Denizlispor)Spor Toto 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Erzurumspor FK sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+3'üncü dakikada Olanare kaydetti. Ayrıca konuk Denizlispor'da 10'uncu dakikada Leo, 45+6'ncı dakikada ise Gökhan Süzen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.10'ncu dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında Oğuz Yılmaz sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrardan izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, Leo'yu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.17'nci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Mustafa Çeçenoğlu, ortasını yaptı.  Ömer Şişmanoğlu'nun kafa şutunda top üst direkten auta gitti.45+3'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Orhan Ovacıklı'nın ortasında Sefa'nın arka direğe aşırdığı topa kafasıyla vuran Olanare meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.45+6'ncı Denizlispor 9 kişi kaldı. Gökhan Süzen, rakibine yaptığı sert müdahale sonucu sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, sarı kartı iptal ederek kırmızı kırmızı kartla Gökhan Süzen'i oyun dışında bıraktı.66'ncı dakikada kullanılan kornerde Mustafa Yumlu kafayı vurdu, top direkten dışarı çıktı.77'nci dakikada kaleci Göktuğ, Batuhan'ın dokunduğu topu eliyle tutunca hakem endirekt serbest vuruş kararı verdi. Mustafa Çeçenoğlu'nun pasında Oğuz'un şutunda top yandan auta gitti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erzurumspor FK sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

- Erzurum
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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: DHA

Mehmet Şahan Yılmaz, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altaş Denizlispor: 1-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Altaş Denizlispor: 1-0 - Son Dakika
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