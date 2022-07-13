Altay, 2 futbolcusuyla tekrar anlaştı - Son Dakika
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Altay, 2 futbolcusuyla tekrar anlaştı

13.07.2022 16:52
Altay, 2 futbolcusuyla tekrar anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Deniz Kadah ve Tolga Ünlü'nün sözleşmelerini uzattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Deniz Kadah ve Tolga Ünlü'nün sözleşmelerini uzattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, forvet Deniz Kadah ve savunma oyuncusu Tolga Ünlü ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Altay'da 5'inci imza Deniz'den Altay'da 5'inci imza Deniz'den Altay'da Tolga kaldı Altay'da Tolga kaldı
Kaynak: AA

Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, 2 futbolcusuyla tekrar anlaştı - Son Dakika

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