Altay, 2 futbolcusuyla tekrar anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Deniz Kadah ve Tolga Ünlü'nün sözleşmelerini uzattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, forvet Deniz Kadah ve savunma oyuncusu Tolga Ünlü ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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