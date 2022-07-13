Altay Kulübünden yapılan açıklamada, forvet Deniz Kadah ve savunma oyuncusu Tolga Ünlü ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay, 2 futbolcusuyla tekrar anlaştı - Son Dakika

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