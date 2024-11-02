Altay, Adana 01 FK ile Kritik Maça Çıkıyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçı kaybeden ve düşme hattına gerileyen Altay yarın evinde Play-Off yarışı veren Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Egemen Artun düdük çalacak. Maçın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 130, numaralı 275, VIP A-C 650, VIP B 1000 TL olarak belirlendi.

Kadın ve öğrencilere ise stat gişelerinden maraton bileti 65, numaralı tribün bileti 135 TL'den satışa sunulacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Mehmet Gündüz, Enes ve Hikmet ile tedavisi süren Caner forma giyemeyecek. Ligde 5 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, 16 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Adana ekibini yenerek taraftarının önündeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.