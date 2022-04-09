Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak - Son Dakika
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Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak

09.04.2022 11:24
Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Altay, ligde son 7 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte hafta içinde kadro dışı bırakılan Marco Paixao ve Murat Akça, sarı kart cezalıları Thaciano ile Ahmed Rayan ve sakatlığı bulunan Deniz Kadah yarın forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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