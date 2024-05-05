Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Serdar Osman Akarsu
Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya (Dk. 78 Onur Efe), Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Enes Öğrüce, Mehmet Gündüz, (Dk. 78 Murat Berkan Demir) Yusuf Tekin (Dk. 69 Sefa Özdemir) Eren Erdoğan, Enes Yetkin (Dk. 46 Nurettin Küçükdeniz), Deniz Kadah
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Yepie (Dk. 84 Devran Şenyurt), Dabo (Dk. 78 Diakite) Harun Alpsoy (Dk. 89 Lukaku), Amadou Ciss, Fernandes (Dk. 78 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 5 Dabo, Dk. 30 Yepie (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Hüseyin Öztürk, Dk. 62 Harun Alpsoy (Adanaspor), Dk. 52 Kuban Altunbudak, Dk. 68 Enes Öğrüce, Dk. 73 Tugay Gündem, Dk. 77 Eren Erdoğan, (Altay)
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, deplasmanda ligde daha önce düşmesi kesinleşen Altay'ı 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Altay 0-2 Adanaspor: Düşmesi kesinleşen Altay'a deplasmanda galibiyet - Son Dakika
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