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Altay, Adanaspor maçında eksiklerle sahaya çıkacak - Son Dakika
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Altay, Adanaspor maçında eksiklerle sahaya çıkacak

Altay'ın Adanaspor ile oynayacağı maçta sarı kart cezalısı Sefa ve Onur forma giyemeyecek. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in savunmada İbrahim'i, hücumda ise cezası sona eren Deniz'i sahaya sürmesi bekleniyor. Altay, galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Altay, Adanaspor maçında eksiklerle sahaya çıkacak
18.12.2023 - 12:55,
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1'inci Lig'de çarşamba günü deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak Altay'ın ilk 11'inde zorunlu değişim gerçekleşecek. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı stoper Sefa ile sol kanat Onur forma giyemeyecek. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in iki oyuncunun yokluğunda savunmada kaptanİbrahim'i hücumda ise cezası sona eren Deniz'i sahaya sürmesi bekleniyor. Ligde son 8 maçını kaybedip, 13 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 2 puanlı son sıradaki Altay, 16 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Adanaspor'u yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Son 3 maçında gol atamayan İzmir temsilcisi, son 12 karşılaşmada sadece 3 kez rakip fileleri sarsabildi. Altay ligdeki tek galibiyetini 20 Ağustos'ta evinde Tuzlaspor'u 1-0 yenerek aldı.

Kaynak: DHA
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