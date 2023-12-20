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Altay, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Altay, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti

Altay, Trendyol 1. Lig'de Adanaspor'u 1-0 yenerek 13 hafta sonra galibiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, 16 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

Altay, Adanaspor\'u 1-0 mağlup etti
20.12.2023 - 19:51,
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Trendyol 1. Lig'de konuk olduğu Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Altay, ligde 13 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki müsabakada ilk yarıyı Marco Paixao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamlayan Altay, Adanaspor'u bu skorla mağlup etti.

Tek galibiyetini 2. haftada Tuzlaspor karşısında alan İzmir temsilcisi, 13 maç aradan sonra 3 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, galip gelemediği 13 maçta 2 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Ligde 16 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgisi bulunan Altay, 3 ceza puanı olduğu için 5 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Altay'ın başında 4. teknik direktör olarak görev alan Yusuf Şimşek, ikinci maçında kazanmayı başardı.

Kaynak: AA
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