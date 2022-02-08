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Altay Alsancak'ta siftah peşinde - Son Dakika

Altay Alsancak'ta siftah peşinde

08.02.2022 11:57
Altay Alsancak'ta siftah peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık galibiyet özlemini 2-0'lık Göztepe zaferiyle sonlandıran Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk galibiyetini almak için kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık galibiyet özlemini 2-0'lık Göztepe zaferiyle sonlandıran Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk galibiyetini almak için kenetlendi. Alsancak'ta çıktığı Trabzonspor, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını kaybeden siyah-beyazlılar, cuma günü konuk edeceği Çaykur Rizespor'u mağlup ederek zincir kırmak istiyor. Yeni stadyumunda ilk galibiyetini alarak 24 puana ulaşmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, bir seri yakalayıp tehlikeli bölgeden adım adım uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Süper Lig kariyerinin ilk maçını kazanan Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çaykur Rizespor maçının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Göztepe galibiyetini hemen unutarak hedefimize odaklanmalıyız" dedi.

Stoper Murat Akça, "Son maça kadar pes etmek yok. Henüz bir şey başarmadık. Kalan maçlardan da istediğimiz alıp taraftarımızdan o zaman özür dileyeceğiz" diye konuştu.

Genç yıldız adayı Kazımcan Karataş ise "Hayatımda ilk kez bir Süper Lig derbisi oynadım. Maçtan sonra bütün gece uyuyamadım. Hedefim, armamıza borcumu ödeyip Avrupa'ya transfer olmak" dedi.MASÖR MAMÇO GERİ DÖNDÜ1982 yılında kapısından girdiği Altay'da 14 yıl boyunca masörlük yapıp "Mamço" lakabıyla sembol olan Mahmut Çalış, seneler sonra siyah-beyazlı kulübe geri döndü. Bir dönem A Milli Takım ve Roberto Mancini döneminde Galatasaray'da da çalışan Mahmut Çalış, siyah-beyazlı ekiple çıktığı Göztepe maçında galibiyet mutluluğu yaşayarak yıllarını adadığı kulübüne bir derbi zaferiyle dönmüş oldu.

"Altay benim için hayat" diyen Mahmut Çalış, "Yıllar sonra tesislere adım atmak, buranın havasını solumak dünyanın en güzel şeyi. Altay, Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında ve beni için her zaman ilk sırada. Hayata burada gözlerimi açtım, şampiyonluklar ve çok gözyaşı döktüğüm maçlar yaşadım. Altay büyük bir aile ve bu aileye yeniden dönme mutluluğunu kelimelerle anlatamam" yorumu yaptı.


Altay Alsancak'ta siftah peşinde
Altay Alsancak'ta siftah peşinde
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Spor Toto Süper Lig, Denizli, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Alsancak'ta siftah peşinde - Son Dakika Spor


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