Altay, Antalya'da galibiyet arıyor

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altay, yarın Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında çıkış arayacak. Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Naderi, Rodriguez, Eren ve Murat ile U19 Milli Takımı'na giden Kazımcan forma giyemeyecek. Hafif sakatlıklarını atlatan Bamba ve Cebrail kadroda yer alacak. Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan 9'uncu sıradaki Altay, 12 puanla 14'üncü basamakta yer alan Antalyaspor'u yenerek 3 puan hasterine son vermek istiyor. İki takım liglerde son olarak 31 Mart 2008'de İzmir'de 1'inci Lig'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 0-0 sona ermişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 26 Ocak 2010'da yine İzmir'de oynanan randevu golsüz beraberlikle bitmişti.