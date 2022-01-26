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Altay, Antalya'da kampa giriyor - Son Dakika

Altay, Antalya'da kampa giriyor

26.01.2022 11:37
Altay, Antalya'da kampa giriyor

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattın yer alan Altay, lige verilen milli arayı 9 günlük Antalya Kampı ile değerlendirecek.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattın yer alan Altay, lige verilen milli arayı 9 günlük Antalya Kampı ile değerlendirecek.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 23 haftada 18 puan toplayarak ligin 19. sırasında yer alan ve 16 haftadır galibiyete hasret kalan Altay, liglere verilen milli maç arasında rüzgarı tersine çevirmeye çalışacak. Siyah-beyazlılar bu çalışmalar kapsamında Antalya'da bir kamp gerçekleştirecek. Bugün İzmir'den ayrılarak Antalya'ya hareket edecek olan siyah-beyazlılar, 3 Şubat tarihine kadar 9 günlük bir kampa girecek.

Poko ve İbrahim Öztürk döndü

Siyah-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Cebrail Karayel ve Thaciano'nun kampa katılma durumları yapılacak testlerin ardından belli olacakken, tedavisi tamamlanan kaptan İbrahim Öztürk ve milli takımdan dönecek olan Andre Poko kamp kadrosunda yer alıyor. Karın bölgesinde ağrıları bulunan Kappel ise tedavisi için Hollanda'ya giderken, tedavi sürecinin ardından kampa katılacak.

Altay'ın kamp kadrosu

Altay'ın 27 kişilik Antalya kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mateuzs Lis, Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Marco Paixao, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Andre Poko, Eric Björkander, Thaciano da Silva, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Serge Aka, Cesar Pinares, Özgür Özkaya, Murat Akça, Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Deniz Kadah, Ceyhun Gülselam, Cebrail Karayel, Ozan Evrim Özenç, Kazımcan Karataş, Mohammad Naderi, Ahmed Rayan, Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem.

Öte yandan, İzmir temsilcisinde UEFA A Lisans sahibi atletik performans antrenörü Ömer Faruk Mahir de görevine başladı. Mahir, daha önce Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Denizlispor takımlarında görev almıştı. - İZMİR

Altay, Antalya'da kampa giriyor
Altay, Antalya'da kampa giriyor
Altay, Antalya'da kampa giriyor

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Spor Toto Süper Lig, Antalya, Milli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay, Antalya'da kampa giriyor - Son Dakika Spor


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