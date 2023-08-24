UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi ağırlıyor. Zorlu maç öncesinde Manchester United'a transfer için gün sayan sarı-lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, taraftarı selamlayarak Fenerbahçe'ye veda etti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı yeni kalecisi Dominik Livakovic'te orta sahaya gelerek tribünleri selamladı.
Son Dakika › Spor › Tribünde sürpriz anons! Altay Bayındır, Twente maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika