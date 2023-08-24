Tribünde sürpriz anons! Altay Bayındır, Twente maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika

Tribünde sürpriz anons! Altay Bayındır, Twente maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti

Son Güncelleme: 24.08.2023 20:30

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi ağırlıyor. Transfer için gün sayan Altay Bayındır, maç öncesi taraftarı selamlayarak Fenerbahçe'ye veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi ağırlıyor. Zorlu maç öncesinde Manchester United'a transfer için gün sayan sarı-lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, taraftarı selamlayarak Fenerbahçe'ye veda etti.

LIVAKOVIC TARAFTARI SELAMLADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı yeni kalecisi Dominik Livakovic'te orta sahaya gelerek tribünleri selamladı.

Altay için Kadıköy'de sürpriz anons! Milli kaleci, Fenerbahçe'ye veda etti
Altay Bayındır
Altay için Kadıköy'de sürpriz anons! Milli kaleci, Fenerbahçe'ye veda etti
Dominik Livakovic

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tribünde sürpriz anons! Altay Bayındır, Twente maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tribünde sürpriz anons! Altay Bayındır, Twente maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika
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