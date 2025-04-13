Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı

Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United'a konuk olacak. İngiliz devinin teknik direktörü Ruben Amorim, bu karşılaşmada kaleyi Altay'a emanet etti.

KARİYERİNDE BİR İLK

26 yaşındaki file bekçisi, Amorim'in bu tercihiyle birlikte Manchester United kariyerinde ilk kez Premier Lig maçına çıkmış oldu. St. James Park'ta oynanan ve saat 18.30'da başlayan karşılaşma öncesine kulüpten de bu durumla ilgili bir paylaşım geldi.

İşte United'ın o paylaşımı;

İLK 11'LER

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Joelinton, Tonali, Barnes, Isak, Livramento, Murphy, Burn, Bruno.

Manchester United: Altay Bayındır, Amass, Dalot, Eriksen, Fernandes, Garnacho, Lindelöf, Mazraoui, Ugarte, Yoro, Zirkzee.

ALTAY'IN BU SEZONKİ RAKAMLARI

Altay Bayındır, Newcastle United karşılaşması öncesinde bu sezon 6 maçta United kalesini korudu. 26 yaşındaki milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta ise gol yemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.