Altay'da Aka gitti, Björkander kaldı

Spor Toto Süper Lig'deki son maçında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Altay'da ayrılan oyunculara Serge Aka da eklenirken, ödemesi yapılan Eric Björkander'in serbest kalması önlendi. Siyah-beyazlılarda bu sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli ön libero Aka, transfer taksiti yatırılmayınca sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Süper Lig'de 7 maçta 314 dakika görev yapan Aka, Paixao, Bamba, Pinares ve Lis'ten sonra giden 5'inci futbolcu oldu.

Altay'da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan İsveçli stoper Björkander'e ise ödeme yapıldı ve oyuncunun fesih hakkını kullanması engellendi. Siyah-beyazlıların, Björkander'e 81 bin Euro ödeme yaptığı öğrenildi. Altay'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı şimdiye kadar Süper Lig'de 24 karşılaşmada 1922 dakika sahada kaldı. Altay'da Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve kadro dışı kalan stoper Murat Akça'nın da serbest kalmaları ödemeleri yapılarak engellenmişti.

BAŞKANLIĞA HAZIRLANAN MUSTAFA DENİZLİ OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜ

Altay'da 28 Nisan'da ertelenip, cuma günü kaldığı yerden yeni yönetimin seçimiyle tamamlanacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklaması beklenen camianın sembol ismi Mustafa Denizli, dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi. Toplantıya Mustafa Denizli'nin yönetiminde yer alacak iş insanı İbrahim Akman'ın da katıldığı bildirildi.

Transfer yasağı bulunan Altay'da mevcut kadronun korunması için çaba gösteren Mustafa Denizli'nin oyuncularla gelecek sezon planlaması konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatıp, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Süper Lig'de şampiyon yaptığı başarılarla dolu teknik direktörlük kariyerinin ardından sembol olduğu kulübünde ilk kez başkanlığa hazırlanan Mustafa Denizli, sezon başında teknik direktörlüğünü yaptığı Altay'da mevcut kadroyu kuran isim olmuştu.

- İzmir