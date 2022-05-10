Süper Lig'e veda eden Altay'da başkan belirsizliği: 371 milyon lira borcu olan kulübe talip olan yok - Son Dakika
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Süper Lig'e veda eden Altay'da başkan belirsizliği: 371 milyon lira borcu olan kulübe talip olan yok

10.05.2022 12:59
Süper Lig'e veda eden Altay'da başkan belirsizliği: 371 milyon lira borcu olan kulübe talip olan yok

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'da 6 yıldır başkanlık görevinde bulunan Özgür Ekmeçioğlu'nun istifası sonrası yeni başkan belirsizliği sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'e veda edip yönetimsiz kalan Altay, yeni başkanını belirlemekte sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlılarda Özgür Ekmekçioğlu'nun 6 yıllık başkanlık görevini bıraktığı ve başkan adayının çıkmadığı 28 Nisan'daki olaylı kongre iftar saatinin yaklaşması nedeniyle tamamlanamadı. Yönetim yetkisinin kongre divanına geçtiği İzmir temsilcisinde bu süreçte yönetime talip olan birileri çıkmadı.

TOPLAM BORÇ 371 MİLYON TL

Toplam borcun 371 milyon TL olarak açıklandığı Altay'da istifa eden Özgür Ekmekçioğlu, görevde olmadığı süreçte acil ödemeler için kulübe 8 milyon TL daha aktardı. Kongrenin tamamlanması için yeni bir tarih belirlemeye hazırlanan siyah-beyazlı camia dün önemli bir zirve gerçekleştirdi.

GENÇ YÖNETİM TALEBİ

Kulübün önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya yüksek divan kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Ahmet Taşpınar ve Özgür Ekmekçioğlu da katıldı. Kongre öncesi başkan adaylığı için hazırlık yapıp son anda adaylıktan vazgeçen İbrahim Akman ise toplantıda yer almadı. Zirvede eski başkanlardan Nafiz Zorlu önderliğinde güçlü bir yönetim oluşturulmasına karar verildi. Bu çağrı üzerine Nafiz Zorlu, "Güveninize teşekkür ederim. Bu modelin yararlı olmayacağını düşünüyorum. Genç, vizyonlu ve planını uygulayacak bir yönetime her türlü desteği veririz" açıklaması yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Kongre, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'e veda eden Altay'da başkan belirsizliği: 371 milyon lira borcu olan kulübe talip olan yok - Son Dakika


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