Altay'da Björkander çok iddialı - Son Dakika
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Altay'da Björkander çok iddialı

21.07.2022 11:00
Altay'da Björkander çok iddialı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın kadrosunda kalan tek yabancı futbolcu Eric Björkander değerlendirmelerde bulundu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın kadrosunda kalan tek yabancı futbolcu Eric Björkander değerlendirmelerde bulundu. Afyonkarihasar kampı sürecini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Teknik ekip ve genç arkadaşlarla yeniden birlikte olmak çok güzel. Tatilden sonra yeni bir başlangıç yaptık. Fiziksel kapasitemizi geri kazanmak için çalıştık. Herkesi çok özledim. Takımda her şey iyi gidiyor. Yüksek ve şiddetli idmanlar yapıyoruz. Her şey pozitif ilerliyor" dedi.

Taraftarların kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğunu söyleyen İsveçli stoper, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Bu desteği hissetmek çok güzel bir duygu" diye konuştu. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu güzel bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Björkander, "Şu an atmosfer çok iyi. Umut ediyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçiririz. Herkesi gururlandıracağız" yorumunu yaptı. Geçen yıl Süper Lig'de çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden deneyimli oyuncu, "Maalesef 1'inci Lig'e düştük. Ama biz sahada tutkumuzu göstermek istiyoruz. Bu yıl bulunduğumuz şartlarda çok genç oyuncuya sahibiz. Şunu unutmamalıyız ki bu genç oyuncular bu seviyede hiç oynamadı. Biz tecrübeli futbolcular onların gelişimine katkı sağlayacağız. Bu tecrübeyi edinmek gençler için çok iyi olabilir" diye konuştu.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altay, Spor, Son Dakika

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