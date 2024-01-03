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Altay'da Boykotun Ardından İlk Antrenmanda Bazı Oyuncular Yer Almadı - Son Dakika
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Altay'da Boykotun Ardından İlk Antrenmanda Bazı Oyuncular Yer Almadı

Altay'da alacaklarını tahsil edemedikleri için boykot yapan futbolcuların ardından yapılan ilk antrenmanda Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir ve Salih Sarıkaya yer almadı. Altay, maddi zorluklar yaşadığı Trendyol 1. Lig'de devreyi 18. sırada tamamladı. Yeni yıl öncesi alacaklarını tahsil edemeyen oyuncular, antrenman boykotu yaparak tatile erken çıkmıştı. Siyah-beyazlı kulüpteki 11 futbolcu ise kulübe ihtarname göndermişti. İkinci devrenin hazırlıklarına başlayan Altay'da bazı oyuncuların antrenmana katılmaması dikkat çekti.

Altay\'da Boykotun Ardından İlk Antrenmanda Bazı Oyuncular Yer Almadı
03.01.2024 - 12:19,
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Altay'da alacaklarını tahsil edemedikleri için boykot yapıp, tatile erken çıkan futbolcular, kulübe ihtarname göndermişti. Boykotun ardından ilk antrenmanda ise Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir ve Salih Sarıkaya yer almadı.

Trendyol 1. Lig'de maddi açıdan zor günler geçiren Altay, devreyi 8 puanla 18. sırada tamamladı. Yeni yıl öncesi alacaklarını tahsil edemeyen oyuncular, antrenman boykotu yapıp tatile erken çıkarken siyah-beyazlı kulüpteki 11 futbolcu kulübe ihtarname göndermişti. İzmir ekibi, ikinci devrenin hazırlıklarına başlarken, siyah-beyazlıların ilk antrenmanda bazı oyuncuların olmayışı ise dikkatlerden kaçmadı. Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir ve Salih Sarıkaya siyah-beyazlıların ilk antrenmana katılmadı. Deniz, Tolga ve Özgür'ün izinli oldukları öğrenilirken Salih, Tolga ve Sefa'nın kulüpteki durumunun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Marco Paixao da Şanlıurfaspor'a transfer olmuştu.

Yusuf Şimşek mutlu

Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemedikleri için ihtar çeken isimlerden kaleci Ozan Özenç, Eren Erdoğan, Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım ve Ceyhun Gülselam'ın antrenmanda yer alması Teknik Direktör Yusuf Şimşek'i mutlu eden bir gelişme oldu. Siyah-beyazlı yönetimin maddi kaynak bularak mevut kadroyu korumayı hedeflediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Altay'da Boykotun Ardından İlk Antrenmanda Bazı Oyuncular Yer Almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay'da Boykotun Ardından İlk Antrenmanda Bazı Oyuncular Yer Almadı - Son Dakika
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