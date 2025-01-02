Altay'da Dağılma Tehlikesi: Genç Kadro İhtarnamelerle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Altay'da Dağılma Tehlikesi: Genç Kadro İhtarnamelerle Karşı Karşıya

Altay\'da Dağılma Tehlikesi: Genç Kadro İhtarnamelerle Karşı Karşıya

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına düşme hattında giren Altay, alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen oyuncular nedeniyle büyük bir dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. 10 oyuncunun serbest kalma hakkı kazanabileceği belirtiliyor.

02.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:19
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına düşme hattında giren Altay'da büyük çoğunluğu altyapı patentli gençlerden oluşan takım kadrosunun dağılma tehlikesi yaşadığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda alacaklarını tahsil etmek için ilk yarı bitmeden kulübe ihtarname gönderen kaleci Ozan ödemesi yapılmayınca serbest kalma hakkı kazanırken, aynı yolu seçen oyuncu sayısının 10'un üzerinde olduğu belirtildi.

İzmir temsilcisinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran stoper Sefa ve orta saha oyuncusu Arda'nın yanı sıra sol bek Özgür, sol kanat Mehmet Gündüz ve sağ kanat Onur Efe'nin de kulübe ihtarname yolladığı ifade edildi. Yönetimin 10 Ocak'tan itibaren alacaklı oyuncularına gerekli ödemeleri yapmaması halinde takımın devre arasında büyük ölçüde dağılabileceği dile getirildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Finans, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

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