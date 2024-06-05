Altay'ın orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'ya Aliağa Futbol talip

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezonun son haftalarında kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'ya İzmir'den talip çıktı.
Genç futbolcuyu 3'üncü Lig'in iddialı takımlarından Aliağa Futbol'un istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Ali'nin Altay'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 16 karşılaşmada 541 dakika süre alan Ali, teknik direktör Cüneyt Biçer'in kararıyla kadro dışı bırakılmış ve son 7 karşılaşmada forma giyememişti.
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