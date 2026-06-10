Altay\'da Kritik Görüşme

ALTAY'da hafta başında İzmir'de bir araya gelen başkan Sinan Kanlı ve kulübe talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin şimdi de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'le buluşacağı öğrenildi. İzmir temsilcisinin unutulmaz başkanlarından Esin Özgener'in oğlu olup, geçmişte siyah-beyazlı kulüpte ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevlerini üstlenen Mahmut Özgener'in makamında Ahmet Nur Çebi ve Sinan Kanlı'yı ağırlayacağı ifade edildi. Altay camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Mahmut Özgener ile yapılacak görüşmenin ardından kulübün çizeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.