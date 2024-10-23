Altay\'da Mehmet Gündüz Sakatlanarak Ameliyat Oldu

Spor

Altay'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz, antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle ameliyat oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, bu sezon şu ana kadar aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 17. basamakta yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu iç sahada Karaköprü Belediyespor'a kaybederek bu sezon ilk kez düşme hattına gerileyen Altay'da, Mehmet Gündüz şoku yaşanıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında omzundan sakatlık yaşadı. Yapılan tetkikler sonucunda bağ yaralanması tespit edilen genç oyuncu, başarılı bir operasyon geçirdi. Mehmet Gündüz'ün yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Altay'da profesyonel olan Mehmet, bu sezon 7 maçta forma giyerken, 1 kez de ağları sarsmayı başardı. - İZMİR