Altay'da Mehmet Gündüz Sakatlanarak Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Altay'da Mehmet Gündüz Sakatlanarak Ameliyat Oldu

Altay\'da Mehmet Gündüz Sakatlanarak Ameliyat Oldu

Altay'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz, antrenmanda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Genç futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

23.10.2024 12:33  Güncelleme: 12:36
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Altay'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz, antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle ameliyat oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, bu sezon şu ana kadar aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 17. basamakta yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu iç sahada Karaköprü Belediyespor'a kaybederek bu sezon ilk kez düşme hattına gerileyen Altay'da, Mehmet Gündüz şoku yaşanıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında omzundan sakatlık yaşadı. Yapılan tetkikler sonucunda bağ yaralanması tespit edilen genç oyuncu, başarılı bir operasyon geçirdi. Mehmet Gündüz'ün yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Altay'da profesyonel olan Mehmet, bu sezon 7 maçta forma giyerken, 1 kez de ağları sarsmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mehmet Gündüz, Ameliyat, 3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Mehmet Gündüz Sakatlanarak Ameliyat Oldu - Son Dakika

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