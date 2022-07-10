Altay'da Murat Uluç sürprizi - Son Dakika
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Altay'da Murat Uluç sürprizi

10.07.2022 12:35
Altay'da Murat Uluç sürprizi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezonun son bölümünden bu yana teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen 41 yaşındaki eski futbolcu Murat Uluç'un futbola dönme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezonun son bölümünden bu yana teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen 41 yaşındaki eski futbolcu Murat Uluç'un futbola dönme hazırlığında olduğu öğrenildi. Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinde golcüler Paixao ve Bamba'nın takımdan ayrılması, henüz yeni sözleşme imzalamayan Deniz Kadah'ın tedavisinin sürmesi nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşanırken, yönetim 17 Mayıs 2019'da Altay'da jübile yapan eski santrfor Murat Uluç'a sarıldı.

Geçen sezon antrenmanlarda zaman zaman çift kale maçlarda hünerlerini sergileyen Murat Uluç'un attığı gollerle formundan bir şey kaybetmediğini gösterdiği ve kurmayların, "Sahaya çıksa oynar" yorumları yaptığı belirtildi.

Elinde genç golcü Nurettin dışında alternatifi bulunmayan Altay, her ihtimale karşı Murat Uluç'u takımla antrenmanlara çıkarmaya başladı. Son olarak Altay forması giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Murat Uluç, iş başa düşerse antrenör lisansını iptal edip, futbolcu lisansı çıkaracak. Altay'da 1 yıllık sözleşme imzalanan kaptan İbrahim de 41 yaşına bastı.


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Kaynak: DHA

Sinan Kaloğlu, Murat Uluç, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Murat Uluç sürprizi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Altay'da Murat Uluç sürprizi - Son Dakika
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